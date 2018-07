Angie Jibaja denunció el viernes pasado una brutal agresión, ella dio a conocer más detalles de la noche en la que fue atacada. En conversación con Cuarto Poder , la modelo narró los pormenores de lo ocurrido con el empresario Miguel Ángel Aquije.

"Este tipo empezó a insinuar y a decirme cosas que supuestamente habían pasado con Bryan adentro cuando se habían ido, entonces yo le dije 'qué estás hablando' (…) le dije oye deja de faltarle el respeto a mi novio, por favor no hables así y se seguía burlando".

Según el testimonio de Jibaja , el sujeto la golpeó porque ella intentó defender a su novio, quien estaba siendo acosado sexualmente por el agresor.

"Cuando este tipo siguió hablando mal, yo le tiré una cachetada. Bryan se paró y le increpó por qué estaba mintiendo. Él (Aquije) se le tiró encima. Yo fui por atrás para agarrarlo y evitar que lo golpee [...] Volteó y me metió un codazo. Intenté defenderme y él me tiró tres puñetes. Después no me acuerdo qué pasó, pero mi novio me contó que me golpeó con una botella en el cuello y quedé desmayada por dos minutos", señaló.

Jibaja , quien dice no entender la reacción del empresario, asegura que continuará con todos los procesos legales correspondientes para que se haga justicia.

"Yo no me explico cómo una persona puede reaccionar de esta forma tan agresiva contra una mujer, yo estoy en shock todavía, tengo miedo por mi vida […] que pueda tomar acciones contra mi vida ", aseveró la modelo.