No se guardó nada. Tras sufrir una brutal agresión, Angie Jibaja decidió pronunciarse sobre el ataque que sufrió. En conversación con el diario Trome , la modelo aseguró que el empresario Miguel Ángel Aquije Chávez , a quien denunció en la comisaría de Miraflores, acosó sexualmente a su novio.

La 'chica de los tatuajes' dio detalles de lo ocurrido en el departamento miraflorino.

"Nos reunimos con muchos amigos. Después de algunas horas varios se fueron, nos quedamos pocas personas, entre ellas mi pareja y yo, en la casa de Miguel Ángel (Aquije Chávez). Cuando le faltó el respeto y trató de sobrepasarse con él, yo reaccioné un poco animal, para que no haga nada. Él me empezó a golpear. Cuando mi pareja intentó meterse, le metió un lapo y lo mandó al otro lado", señaló.

Jibaja confirmó que Bryan, su pareja actual, de 19 años, agredió a su agresor.

"Si tocan a tu papá, a tu mamá o a tu hermana, injustamente, ¿no vas a reaccionar? A él (Bryan) intentaron, prácticamente, violarlo", aseveró la modelo.

Al ser preguntada sobre si continuará con el proceso legal contra Aquije Chávez, dijo lo siguiente: "Sí, porque se ha burlado de mí, me pateó, me cortó la cara y le ofreció dinero a un amigo para que me quede callada".