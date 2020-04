La periodista Melissa Peschiera no evitó pronunciarse sobre la modelo, Angie Jibaja, tras presentar el informe que narraba uno de los momentos más oscuros que ha sufrido la modelo. La conductora de Domingo Al Día, se refirió a la situación que la también actriz jamás pensó vivir y menos en manos de su supuesta pareja.

Peschiera tuvo sensibles palabras para la modelo y mostró su deseo porque Jibaja deje la vida tormentosa que lleva que como la periodista asegura “ella no escogió". Además hizo un llamado para que las personas dejen de juzgarla y la reconozcan como la víctima del hecho que ocurrió el último viernes.

“Ella no escogió esa vida, ella no escogió que le pasen las cosas terribles que le han pasado a lo largo de la vida y lo que no debemos hacer es culpar a quien es la víctima como es el caso de Angie Jibaja. Ojalá, ojalá en algún momento retome el camino correcto, ojalá”, expresó la periodista.

MÓVIL DEL ATENTADO

El móvil del intento de feminicidio habrían sido los celos del septuagenario para con Jibaja Liza, según primeras indagaciones de la Policía Nacional.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) informó mediante Twitter que Ricardo Marquez Michieli no tiene licencia para portar armas de fuego.

ACUSADO INTENTO DE FEMINICIDIO

El Cuarto Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar y la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima abrieron una investigación preliminar contra Ricardo Márquez Michieli, pareja de la modelo.

Las investigaciones son dirigidas por el fiscal Guerrero Bolaños quien encomendó a la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú que realice las pesquisas y diligencias necesarias contra el imputado Márquez Michieli para determinar las causas reales del hecho originado en el domicilio del investigado en Monterrico-Surco al inicio de las primeras horas de anoche.

