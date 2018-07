Angie Jibaja: "Me han golpeado, me han acuchillado, me han desfigurado" [VIDEO]

Rompió su silencio. Tras poner una denuncia por agresión en la comisaría de Miraflores, Angie Jibaja , a través de sus redes sociales, dio detalles del terrible ataque de sufrió.

De acuerdo a información de América Noticias, el agresor, identificado como Miguel Ángel Aquije Chávez, cuenta con 29 denuncias por el mismo delito.

El parte policial señala que el hombre le propinó patadas y puñetes en todo el cuerpo cuando se encontraban dentro de su departamento ubicado en el distrito miraflorino.

"No sé si saben lo que me pasó, pero lo único que puedo decir es que me siento muy avergonzada. Cuido mucho mis cejas y mi cara. Es vergonzoso porque me han agredido, me han golpeado, me han pateado, me han puñeteado, me han apuñalado, me han hecho un corte, me han desfigurado", señala muy afligida Jibaja, quien no quiso mostrar su rostro en la grabación que compartió en Instagram.

La modelo rindió su manifestación ante las autoridades y pasó por los exámenes del médico legista, los cuales determinarán la gravedad de sus lesiones.