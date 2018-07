Los problemas entre Angie Jibaja y Jean Paul Santa María no tienen cuándo acabar. Durante el programa Válgame Dios , la modelo le volvió a pedir a su ex pareja que sea responsable con el pago de la pensión de alimentos para sus dos hijos.

"Queremos que él cumpla , porque estoy cansada de estar hablando este tema en televisión. Quiero que sea responsable como papá . N ecesito el dinero para el colegio, alimentos y ropa de mis hijos. Ellos hace poco estuvieron enfermos y yo también", declaró la 'Chica de los tatuajes' .

En tanto, el abogado de Angie Jibaja agregó: "Si consideramos lo que ha dejado de abonar el señor Jean Paul Santa María desde julio 2016 a julio de este año, estamos hablando de S/100 mil y con lo que resta es aproximadamente S/118" .

Angie Jibaja le pide a Jean Paul Santa María que sea responsable con sus hijos. (Latina)

En otro momento, la modelo aseguró que Jean Paul Santa María la cortejaba cuando su esposa, la uruguaya Romina Gachoy , se encontraba de viaje.

"El año pasado cuando Romina se fue viaje a Uruguay, él me hablaba casi todos los días y me contaba cosas de su relación, cosa que no me interesa. Me decía: '¿Has pensado si la familia puede volver a ser como antes?', y respondí: '¡Imposible!'", puntualizó.

Al respecto, el ex chico reality salió al frente para defenderse. "Lo que dice me parece lo más bajo. Yo simplemente quiero pedirle a ella que muestre una sola prueba sino tendré que tomar medidas legales", refirió.