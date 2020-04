La madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, se enfrentó a Magaly Medina por criticar a su hija tras el intento de feminicidio que sufrió el pasado viernes cuando Ricardo Márquez Michieli (75) la disparó.

La progenitora de la 'Chica de los tatuajes’, le pidió no alimentar más el morbo debido a que es público la adicción con las drogas de Jibaja.

“La escuché (a Magaly), un poco más y entierra a mi hija. Me sentí impotente con todo lo que dijo porque hizo caso omiso a lo que publicó el Ministerio de la Mujer (pidió que se investigue el acto de violencia contra Angie). Dijo que no acepto que es una adicta a las drogas. ¿Y por qué voy a alimentar más el morbo? Todos saben el problema que tiene, solo que no quise ser más explícita cuando solicité apoyo”, dijo la señora Liza en diálogo con Trome.

Maggie Liza también volvió a recalcar que Ricardo Márquez no es pareja de Jibaja.

“Este señor se obsesionó con ella. Magaly hasta sacó que estuvo en la cárcel y se olvidó que también estuvo presa. ¿Por qué no es honesta y cuenta su vida? Es inhumana, pero no la juzgo, que Dios la perdone”, sostuvo.

Angie Jibaja y el atestado policial donde se menciona problema con las drogas

ASEGURA QUE SU HIJA DIO NEGATIVO EN EXAMEN TOXICOLÓGICO

La madre de Angie Jibaja no se quedó callada y le respondió a una usuaria que le pidió eliminar la cuenta en Instagram de su hija —en donde la modelo protagonizó bochornosos videos en medio del alcohol y drogas; además aseguró que se iba a suicidar— y que se dedique a la superación de sus adicciones tras el intento de feminicidio que sufrió, el último viernes 10 de abril.

Además, destacó que en su actual estado psicólogo y emocional no era posible que logre tener la custodia de sus pequeños hijos.

“Señora ocúpese de verdad en recuperar a su hija del mundo del alcohol y las drogas, no puede tener a cargo a dos pequeños inocentes y me parece que lo mejor que se puede hacer es reportar la cuenta de Angie para que la cierren”, señaló la cibernauta en Instagram.

"Esta situación donde ella fue víctima no es excusa para quitarle responsabilidades ni darle los niños a una mujer desequilibrada, ojalá pronto se recupere de verdad y si dice quererla de verdad, menos Instagram y más ocuparse de internarla y no defender sus actitudes”, agregó.

