Angie Jibaja tiene fibrosis pulmonar severo y necesita trasplante

La modelo Angie Jibaja no se encuentra nada bien de salud. La 'Chica de los tatuajes' necesita un trasplante de pulmón debido a que sufre fibrosis pulmonar severo.

Su madre Magy Liza reveló —entre lágrimas— que la modelo tiene una enfermedad incurable.

"Mi hija tiene una enfermedad muy grave y su vida corre riesgo. Le conté a Jean Paul (ex pareja de Jibaja) que mi hija tiene una enfermedad y él no me ayudó. A ella la diagnosticaron fibrosis pulmonar severo", expresó la señora Liza en un enlace telefónico —desde Chile— que realizó el programa Válgame, Dios.

Madre de Angie Jibaja lloró al revelar que la modelo tiene fibrosis pulmonar. (Válgame, Dios)

En tanto, Angie Jibaja sostuvo que necesita un trasplante de pulmón para salvar su vida.

"Tengo los pulmones de una abuela de 95 años. Mi enfermedad no tiene cura, pero si me estoy tratando. Para curarme tendría que tener un trasplante de pulmón, pero me muero de miedo", señaló la modelo llorando en pantallas.

Angie Jibaja asegura que necesita un trasplante de pulmón. (Válgame, Dios)

En otro momento, la ex pareja de Jean Paul Santa María contó que tuvo una recaída en el alcohol y no en las drogas como se especulaba.

"Yo no niego que sí tuve una recaída. Pero no he consumido drogas. No he abandonado a mis hijos, ellos están bien. Son educados, tienen valores", indicó.