Angie Jibaja encara así a Melissa Klug por comprar votos

La actriz Angie Jibaja mostró su desacuerdo en que Melissa Klug y Fernanda Kanno ofrecieran incentivos a sus seguidores para conseguir sus votos y así lograr salir de la sentencia en que se encuentran en el reality de baile 'El gran show'.

"Yo no sabía (que se podía dar premios por votos). Eso yo creo que no es limpio pero cada uno con su tema. Jamás lo usaría (dar premios por votos). Yo prefiero seguir ganándome el cariño del púbico por lo que hago", expresó de forma contundente Angie Jibaja.





La actriz espera que Anahí de Cárdenas salga triunfante de la triple sentencia que la enfrenta a Melissa Klug y Fernanda Kanno. Y expresó que ella apoya al campaña del juego limpio y el cariño real de la gente.

"Como siempre lo dije, no ahora sino toda la vida, el que puede, puede, la que no que aplauda", dijo sarcástica la ex modelo.