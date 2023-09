Los últimos enfrentamientos entre Angie Jibaja, Jean Paul Santa María y su esposa Romina Gachoy se han tornado tensos, sobre todo porque la primera adelantó que tomaría acciones legales contra Romina por hablar de sus hijos con Jean Paul, cuando es la uruguaya quien los cuida desde hace varios años.

Ante la controversia, el hijo mayor de Angie, Nicolas Garay (23), se pronunció en sus redes sociales en defensa de su madre y pidió a la opinión pública que no la juzguen. Como respuesta, Angie le agradeció en sus historias de Instagram por el detalle y aprovechó para contar cómo es su relación con este y su padre.

“Yo con el papá, el padre de Nicolás y con su esposa, con su familia, siempre nos hemos llevado muy bien, tenemos una relación increíble. Y en los tiempos difíciles, donde me he sentido sola y he estado sola, siempre los he sentido a ellos como una familia cercana porque me han brindado su apoyo moral, de alguna manera, siempre han estado allí, apoyándome con mi hijo en esos momentos donde yo no podía, donde estaba muy deprimida”, explicó.

Asimismo, aclaró que es bien cercana a Nicolás, ya que siempre se han visto: “quiero contar que con Nico, nunca nos hemos separado, yo puedo estar llorando un día, pero al día siguiente estoy bien y no dejo que nadie me vea. Tenemos una buena relación”, afirmó.

Por último, reveló que, si bien a su primogénito le gusta la música trap (mezcla de rap, hip hop y dubstep), es muy tímido en su vida personal. Contó que no le gusta mostrar sus emociones en público.

