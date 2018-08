Angie Jibaja confirmó que sus hijos no van al colegio por esta razón

El ex chico reality Jean Paul Santa María señaló que su ex pareja Angie Jibaja no manda al colegio a sus menores hijos.

Ante ello, la 'Chica de los tatuajes' confirmó que sus pequeños no van a la escuela, pero justificó que se debe por el viaje que realizarán muy pronto a Estados Unidos.

"Ahora no están yendo al colegio porque yo me iba a Estados Unidos. Jean Paul se comprometió a pagar el colegio y no lo hizo. No lo pagó. Yo me quedé sin trabajo, me puse mal, me internaron. Todo se postergó", se justificó la 'Chica de los tatuajes' en el programa Válgame, Dios.

Incluso, la modelo expresó que ella se encarga de los gastos de sus menores y que Jean Paul Santa María no da nada para sus hijos.



En otro momento, Angie Jibaja contó que acude a terapias y se encuentra medicada.

" Siempre estoy tratando de ayudarme y soy consciente de las cosas. Las drogas son una enfermedad súper difícil y yo he salido hace muchos años", indicó.