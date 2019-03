Angie Jibaja confesó que "pasó una noche" con Jefferson Farfán [VIDEO]

La modelo Angie Jibaja confesó en 'El valor de la verdad' que "pasó una noche" con el futbolista Jefferson Farfán.

Tras la pregunta de Beto Ortiz en el sillón rojo, la 'Chica de los tatuajes' dio su explicación. "Una noche de amistad. Conversamos bastante toda la noche. Sinceramente no pasó nada. Hubieron sus besitos tiernos, es súper guapo. Los hombres mulatos, morenos me gustan. Es súper caballero, le voy, le fui", dijo la modelo.

"Pudo haber pasado otra cosa, pero no quise que me tome así. Pagó una suite de 5 mil dólares, pero no", agregó la modelo.

También Angie Jibaja contó que Farfán le pagó una suite de US$5 mil en Lima.

"En ese tiempo venía de Chile. Mi amigo (Jefferson Farfán) me invitó como una atención. Eso fue cuando terminé mi relación con el innombrable, el JP (Jean Paul Santa María)", mencionó.