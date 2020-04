En medio de su recuperación médica tras haber sido víctima de un intento de feminicidio a manos de su expareja, Angie Jibaja, compartió con sus seguidores una serie de videos a través de su Instagram Stories en los que asegura estar enfocada en su salud y tratamiento psiquiátrico.

La modelo utilizó sus redes sociales para agradecer por estar vía y hablar de su relación con Dios mediante la Biblia.

Angie dijo que Dios vendrá por “los pecadores que se creen perfectos”, esto en referencia a los que la han juzgado por las situaciones en las que se ha visto involucrada a lo largo de su vida.

“Buenos días queridos amigos, un día más de vida un día más para agradecer a Dios y para agradecerle a ustedes” (...) “Esta es mi Biblia, me aferro a ella porque siento que Dios es mi equilibrio, el equilibrio de todos (…) acuérdense que en todo, todo lo que dice que está escrito aquí se esta cumpliendo. Y Dios no viene aquí por los justos sino viene por los pecadores así que los que se creen perfectos…”, expresó la modelo.

Jibaja aseguró que será un medio para ayudar a los que se encuentren en su misma situación, a los que hayan caído en las drogas y a quienes quieran salir. “Dios me ha usado a mí porque tengo un propósito, yo tengo que ir por los que están mal, por los que estuvieron como yo, por lo que pasaron por las drogas, por los que pasan por las drogas”.

La también actriz aprovechó para mandar saludos a su psiquiatra con el que estaría realizando sesiones para avanzar en su recuperación: “Muchísimas gracias al doctor Salinas porque (…) Después de agradecerle al doctor lo que prosigue es tomar mi dieta blanca…la gelatina”.

Minutos después realizó una publicación en la cual ratifica su compromiso por brindar apoyo a los jóvenes que se encuentran en el vicio de las drogas. “Por ahora solo me puedo ocupar de tratar de ser una buena persona como siempre lo intenté (...) Quizás ellos ya no creen en nadie y, al ver mi ejemplo me sigan", escribió Angie Jibaja y añadió que ama y extraña a sus hijos.

La actriz se recupera así en su casa tras recibir cuatro balazos de su expareja.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Angie Jibaja reapareció y dejó fuerte mensaje tras balacera (23/04/20)