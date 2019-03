"¿Y tú, ya estás limpia?": Angie Jibaja difunde comprometedoras imágenes de Tilsa Lozano [FOTOS]

La modelo Angie Jibaja no tuvo reparos en criticar a Tilsa Lozano , quien hace unos días le había recomendado que la pusieran en una cura de sueño para desintoxicarla de las drogas.

A través de su Instagram Stories, la 'Chica de los tatuajes' publicó unas imágenes comprometedoras donde la conductora de Panamericana Televisión sale con un pequeño cigarrillo en los labios y le puso un mensaje.

"¿Y tú ya estás limpia? Ya peee tiilin tilin", escribió Jibaja ante el asombro de sus seguidores en las redes sociales.

En otra publicación, Angie Jibaja indicó que Tilsa Lozano no tiene moral para criticarla o darle consejos.

"Tú no tienes moral para juzgar a nadie. Tilin, Tilin... No opines de mi, déjalo a la justicia. Me has hecho 5 demandas 'mmm', a ver de qué tratan. Señora digna", precisó.

Recordemos que hace unos días, Jibaja remeció las redes sociales tras revelar su intento de suicidio. Ella había colgado una fotografía con uno de sus brazos ensangrentados y también con mensajes desvastadores.

La modelo justificó que se encontraba en depresión por la pérdida de la custodia de sus hijos. Incluso, en el programa 'Válgame Dios' pidió a las autoridades que le regresen a sus hijos y amenazó con realizar actos que atenten contra su vida.

"La próxima vez va a ser peor, porque sí lo voy a hacer. Estoy cansada, estoy harta. No puedo ser feliz. Quería recuperarme, pero ya no puedo recuperarme, no me interesa. Antes nunca intenté suicidarme", manifestó en el programa de Rodrigo González 'Peluchín'.

