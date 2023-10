Angie Jibaja se pronunció desde Chile para responder a las declaraciones de Romina Gachoy, quien había señalado previamente que Angie fue la responsable de la ruptura entre Romina y Jean Paul Santa María al no permitir que sus hijos se mudaran a Uruguay.

“No me puede echar la culpa de la ruptura, de la inestabilidad emocional que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, y lo digo por boca de ella misma” , dijo en el programa ‘Amor y Fuego’.

Según Angie, Romina y Jean Paul intentaron que ella firmara un permiso para que sus hijos se mudaran a Uruguay durante la pandemia, pero ella se negó. A partir de ese momento, afirma Angie, la relación se deterioró y Romina la alejó de sus hijos.

“A partir de esa fecha comenzaron a decir en todos los medios que ellos no me quería ver y el día que me bloqueó de todos lados, me insultó y me dijo de todo, me desconectó completamente” , concluyó.





VIDEO RECOMENDADO