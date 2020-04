Angie Jibaja, a través de sus redes sociales, dio a conocer a sus seguidores que se encuentra recuperada tras ser víctima de un intento de feminicidio.

Por intermedio de su cuenta de Instagram, la exmodelo señaló que ha lanzado un libro digital de “liberación” personal para costear sus gastos médicos post operación.

“Buenos días, amores. Hoy estoy mucho más recuperada. Una vez más, gracias a Dios. Les cuento que hoy estoy mucho mejor. Chicos, ¿Cómo pude resistir cuatro balazos? Debo tener un propósito en esta vida”, comienza su mensaje.

“Yo comencé con este proyecto de libro de liberación personal. Estoy segura que nadie sabe de mí y de esos capítulos de mi vida. Quiero pedirles que, por favor, entren al link y compren el libro. Cuesta 10 soles. Me ayudará muchísimo. Si me quieren ayudar, así pueden hacerlo”, agrega.

Jibaja señaló que no le gusta pedir “limosna” y, que por ese motivo, lanzó su texto.

“No quiero pedirle limosna a nadie, no quiero pedirle plata a nadie. Me he muerto de hambre por un año y no le he pedido nada a nadie. Esta vez es mi trabajo. Es un trabajo personal, les pido que entren y lo compren. Les va a gustar”, finalizó.

VIDEO: Angie Jibaja se dirige a sus seguidores y les hace esta petición

Angie Jibaja se conmueve al recordar que sobrevivió a balacera y hace un pedido a sus fans