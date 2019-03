Angie Jibaja acusa a su madre de robarle dinero: "Te odio más que a nadie en este mundo"

Angie Jibaja , a través de redes sociales, explotó y arremetió duramente contra su madre, a quien acusó de robarle el dinero que ganó durante su participación en programas de televisión de Chile.

Por intermedio de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una serie de videos, donde hace evidente el enojo con su mamá.

"Quiero que traigas mi dinero o si no te voy a denunciar. A mí nadie más me va a robar mi dinero, nadie más va a disponer de mi dinero. Si se meten con las personitas que yo más quiero aquí tienen a la peor enemiga que se han podido conseguir. Te doy una última oportunidad, no quiero tener problemas", señaló Jibaja.

Asimismo, la 'Chica de los tatuajes' calificó a su madre de "mantenida" y la retó a hacerle "pruebas toxicológicas".

"Tú nunca puedes decir que no soy nadie en la vida. Yo estoy trabajando porque en lugar de ser una mantenida me he dedicado a trabajar y no voy a permitir que enfermos como ustedes hagan lo que están haciendo. Si quieren háganme todas las pruebas toxicológicas, lo que quieran", aseveró duramente.

Jibaja indicó que todo lo que ha conseguido lo hizo "sola" y dejó en claro que su madre está muerta para ella, señalando que la odia "más que nadie en este mundo".

"Bloquéame si quieres, pero devuélveme el dinero que yo me gané en Chile por mucho tiempo. Tú no me has dado nunca jamás, todo lo hice sola. Tú eres una mantenida con esposo. No quiero hacer escándalo [...] Tú moriste para mí completamente el día que te metiste e intentaste meterte conmigo y mis hijos. Te odio más que a nadie en este mundo. Eres una hipócrita", precisó.

BORRÓ TODO

Horas más tarde, Jibaja borró todos los videos de su red social, indicando que su hijo mayor se lo pidió, pero no dudó en repetir todo lo dicho a través de escritos en sus stories de Instagram.

"Toda mi vida SOLA, sin la ayuda de mi madre o padre", hizo hincapié la modelo.

