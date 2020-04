Fidel Liza Espinar, abuelo de Angie Jibaja, envió un emotivo mensaje desde su cuenta de Facebook y manifestó estar preocupado por la salud de su nieta. El familiar de la modelo no puede visitarla debido a la orden de inmovilización social obligatoria para frenar el avance del coronavirus (COVID-19).

"Hago de conocimiento que sobre lo que ha sucedido con mi nieta Angie (Jibaja) sé lo mismo que ustedes. Mi emotividad pone en riesgo mi vida”, señaló el abuelo de la modelo peruana que es encuentra siendo internada en la clínica San Pablo.

La publicación del familiar de Jibaja recibió mensajes de aliento y esperan su pronta mejoría. “No hay que perder la fe”, “Dios es bueno y la bendecirá”, “Mucha fuerza en esto complicados momentos”, escribieron sus seguidores en Facebook.

Abuelo de Angie Jibaja preocupado por su vida tras balacera donde la modelo resultó herida. (Foto: Facebook| Fidel Liza Espinar)

La periodista Lourdes Sacín también comentó la publicación del señor Liza Espinar y publicó una fotografía de la modelo donde está siendo atendida por los doctores. “Está bien”, escribió en el comentario de la imagen.

“Gracias, buena amiga, me tranquiliza verla. Tú siempre, Lourdes, has sido quien me ha acompañado en los momentos de dolor. Dios te bendiga”, comentó don Fidel.

“Quédese tranquilo que hay Angie para rato y quizás le sirva de señal justo en viernes santo. Todo lo mejor para usted por tanto cariño en estos años”, respondió Sacín.

Lourdes Sacín indica que Angie JIbaja se encuentra bien. (Foto: Facebook| Lourdes Sacín)





