Angie Arizaga regresó a 'Esto es guerra' con este contundente mensaje

Pese a que había comentado que ya no estaba en edad para regresar a un reality, Angie Arizaga fue presentada esta noche en la nueva temporada de 'Esto es guerra'.

El animador Mathías Brivio indico que la 'chica reality', de 27 años, había firmado contrato apenas 20 minutos antes del inicio de la reciente transmisión.

Al ser presentada como "una de las guerreras más queridas del programa", Angie Arizaga expresó: "No pensé estar acá. Muchos pensaban que no iba a estar en el programa, yo también, pero desde que me llamaron estoy feliz de estar con ustedes", dijo la modelo.

"Este año he venido a marcar la diferencia y no habrá reto de altura al que le tenga miedo. Vengo con todo y sin miedo a nada", sostuvo la conductora de

'La previa'.

Como se recuerda, la temporada anterior Angie Arizaga no pudo completar la jornada final debido a que fue internada en una clínica por problemas de salud.



