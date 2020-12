La modelo y empresaria, Angie Arizaga reconoció haberse sometido a varios retoques estéticos, pero aseguró que el mejor fue su cirugía a la nariz.

Así lo declaró en el programa ‘En boca de todos’ donde participó en la secuencia ‘Hashtag de su vida’ donde debía decir la verdad. El primer hashtag que debió responder fue #mimejorretoquito.

“La verdad es que no me he hecho mucho solo la nariz y las bubis”, señaló sonriendo Angie Arizaga y luego agregó: “Mi mejor retoquito creo que fue la nariz, lo que me ayudó a tener un mejor perfil, pero eso fue hace tiempo, ya como ocho años atrás”.

La conductora de televisión Tula Rodríguez salió en su defensa y señaló: “Estás muy guapa. Además, todas las mujeres pueden hacerse un retoquito”.

Pero la curiosidad de Ricardo Rondón fue más allá y preguntó lo mismo a Tula Rodríguez, quien se vio obligada a señalar que también se sometió una cirugía para aumentar la talla de sus senos porque tuvo “un desarrollo tardío”.

Angie Arizaga: “Jota es el amor de mi vida”

Angie Arizaga tuvo que confesar en la misma secuencia que su actual pareja y compañero de juegos en el programa ‘Esto es guerra’, Jota Benz es el amor de su vida.

“Tampoco voy a esconder lo inevitable. Hoy por hoy estoy tranquila y feliz al lado de una linda persona y eso es suficiente para ustedes por el 2020”, dijo contenta la empresaria.