Angie Arizaga no descarta regresar a los realities, pero afirma: "Mi cuerpo no da para más"

Angie Arizaga, quien ha participado en distintos realities de competencia, vive actualmente una emocionante etapa enfocada en su maternidad y dice haber ha dejado atrás los programas que la llevaron a la fama.

Ahora, la modelo señala que prefiere dedicarse plenamente al cuidado de su bebé, fruto de su relación con Jota Benz, quien tiene solamente dos meses de vida.

“Siento que mi etapa en los realities de competencia ya acabó”, expresó Angie en una reciente entrevista para el diario Trome.

A diferencia de colegas como Melissa Loza, quien sigue compitiendo en televisión a pesar de ser madre de dos hijos, Arizaga considera que su cuerpo ya no está en condiciones de soportar la exigencia física que estos programas demandan.

Sin embargo, la excompetidora no cierra del todo las puertas a futuros proyectos. “Mi cuerpo no da para más, pero no me cierro las puertas del trabajo. No puedo decir que no, mientras haya trabajo voy a aprovechar todo lo que pueda”, concluyó.

