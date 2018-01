¿Angie Arizaga y Nicola Porcella terminaron? La modelo lo aclara [VIDEO]

La popular chica reality Angie Arizaga desmintió los rumores de una posible separación de su pareja, el modelo Nicola Porcella , y aseguró que su relación está mejor que nunca. También contó el motivo por el que se ausentó del cumpleaños del hijo de Nicola.

“'Nico' me da risa. Hay días que no nos vemos porque el trabaja, esta en la novela ('Te volveré a encontrar') a full. A veces, como en toda relación tenemos pequeñas discusiones, intercambio de palabras y me da risa”, manifestó la chica reality.

“Siempre hablarán de nosotros, toda relación tiene discusiones, pero nosotros seguimos juntos. Por más que tenga más de seis años con Nicola siempre dirán cosas, pero estamos curtidos en el tema, no nos afecta. No pude estar en el cumpleaños de su hijito porque estuve de viaje con el programa (La previa), pero estoy muy pendiente de ellos”, agregó Angie.

Angie explicó la última fotografía que subió a su cuenta de Instagram donde Nicola se autodenominó “futuro padre”.

“Creo que como toda pareja que lleva años se ve un futuro juntos y obviamente hemos hablado de planes de ser padres en algún momento, de querernos casar y por eso dice como futuro papá. En un futuro quisiéramos. Ahorita no hay nada, nos gustaría que sea, pero en un futuro”, aseguró la integrante de ‘Esto es guerra’.