Angie Arizaga evalúa su permanencia en 'EEG': "La edad ya no me ayuda"

Tras presentar algunos problemas de salud, la modelo Angie Arizaga comentó que aún no sabe si continuará en la nueva temporada del reality 'Esto es guerra' debido a que no puede realizar esfuerzo físico y también la edad le está pasando factura.

"Tengo el hígado delicado, y el médico me ha dicho que el esfuerzo físico que hacía ya no lo puedo hacer durante un mes. Aunque no me han llamado en verdad, no sé cuál será mi destino en 'Esto es Guerra'. Aparte hay varios nuevos 'guerreritos' y la edad ya no me ayuda", dijo la 'chica reality' de 27 años.

Con respecto a la hepatitis reactiva que le diagnosticaron, la 'guerrera' aseguró que ya se encuentra mejor y que se encuentra en reposo.

"Estoy mucho mejor, pero no puedo hacer esfuerzo físico, y eso para mí es tedioso, porque quiero hacer mis cosas. Me han dicho, Angie a la cama, descansa", señaló la ex pareja de Nicola Porcella al diario El Popular.

Finalmente, Angie Arizaga sostuvo que no recibió el Año Nuevo con ningún galán y que sigue soltera. "Cero chico guapo, nada de eso; lo he pasado en mi casa, con mis papás, ni he podido brindar nada", dijo.

