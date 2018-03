Angie Arizaga: "Estamos enfocados en el Mundial con 'La Previa'" [VIDEO]

No hay primera sin segunda y eso lo tiene claro Angie Arizaga , quien presentó la nueva temporada de 'La Previa', al lado de Juan Carlos Orderique , todos los sábados a las 7 de la noche por América TV.

Esta nueva temporada tiene un plus especial, pues serán los encargados de cubrir tanto los amistosos de la selección en Miami (frente a Croacia e Islandia) y los partidos que la selección disputará en el Mundial Rusia 2018.

“Estamos muy contentos, nos ha ido súper bien en nuestro primer sábado y tenemos todas las ganas de seguir con ‘La Previa’. Este año nos toca vivir aventuras con el programa y cubrir el Mundial; además, se vienen retos impresionantes. Por ahora estamos muy enfocados en el Mundial”, contó la integrante de ‘Esto es guerra’ a Perú21.

Por su parte, el periodista Juan Carlos Orderique aseguró sentirse muy motivado por cubrir dicho evento y que pese a ser tentado por alguna cadena internacional, prefirió quedarse en ‘La Previa’ para cumplir su sueño.

“¿Si me llamaron de alguna cadena internacional? En algún momento, pero me gusta mucho donde estoy. Quiero mucho a América TV, es mi casa y aquí seguimos para adelante. Claro, si me ofrecen más me voy (risas). No todo en la vida es dinero, es importante cumplir los sueños y objetivos, uno de ellos es estar en el Mundial”, manifestó.