Angie Arizaga aclara que sigue soltera: "No estoy saliendo con nadie" [FOTOS]

La modelo Angie Arizaga negó que esté saliendo con un empresario de una conocida marca de cervezas y aseguró que sigue soltera.

"Me da risa de verdad. Me he dado cuenta que a veces duermo y al día siguiente hago noticias, me inventaron, me hicieron toda una película, todo un cuento. No estoy saliendo con nadie, si existe que me lo presenten porque no lo conozco", dijo la modelo.

Sin embargo, la participante de 'Esto es guerra' no descartó volver a enamorarse tras terminar su relación con Nicola Porcella.

"No conozco a nadie. Si llega, llegará solo, no le cierro las puertas, pero mientras tanto ahorita de verdad estoy soltera, sin nadie", precisó.

