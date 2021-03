Angelo Fukuy confesó que quedó bastante sorprendido con las lágrimas que derramó Christian Domínguez, quien en la última edición de “El Reventonazo de la Chola” dijo sentirse bastante afectado por la forma en la que se dio a conocer el retiro de su excompañero de “Gran Orquesta Internacional”.

“Vi el programa (‘El Reventonazo de la Chola’) y nos ha sorprendido (verlo llorar). ¿Si creo en sus lágrimas? Queda en la conciencia de cada uno, yo tengo mi conciencia tranquila y he dicho la verdad”, dijo Fukuy.

El cantante trujillano volvió a enfatizar que su retiro de “Gran Orquesta Internacional” fue porque “nosotros no sentimos el apoyo de la empresa, ahora somos personas libres y por eso formamos ‘Zona libre’”.

Además, el integrante de “Zona libre” aclaró que no tendría ningún problema en reunirse en un mismo escenario con Christian Domínguez. “No tendría ningún problema, mi amistad siempre va a estar y les voy a desear lo mejor”, puntualizó.

El último fin de semana, Christian Domínguez fue entrevistado por Ernesto Pimentel sobre la separación de Angelo Fukuy de “La Gran Orquesta Internacional”. El cantante indicó que se sentía afectado por la decisión de su colega y, sobre todo por todo lo que se dijo entorno al su salida.

“Él ya lo aclaró que no es contra mí, sino que hay algo que siempre voy a no estar de acuerdo. A mí me pueden decir qué tengo que decir en televisión por algo, pero nunca me pueden obligar a decir algo, por eso es que me duele, porque yo sé que no son ellos”, indicó.

El cantante expresó que siente que ha perdido un amigo más que un compañero de trabajo. “A mí me duele que estemos pasando por esto, yo creo que hubiera sido hermoso decir ‘que nos vaya bien, bendiciones’ y hasta hacer algo juntos, pero así es triste para mí porque he compartido con ellos muchas cosas y yo les doy mi corazón”.

