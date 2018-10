Angelina Jolie se encuentra en el Perú para conocer la situación en la que se encuentran los refugiados venezolanos. En las redes sociales comenzaron a viralizarse diversas fotos de la actriz en nuestro país.



"Siguiendo a la visita del alto comisionado para los refugiados a la región, Jolie está realizando una misión de tres días para evaluar las necesidades humanitarias de los refugiados venezolanos y los desafíos que afronta Perú como país receptor", señaló Acnur, organismo de la ONU, en un comunicado.

La lista de películas en las que Angelina Jolie trabajó con director o productora es una muestra del compromiso de la actriz para con el bien de la humanidad.



First They Killed my Father



Angelina Jolie mostró toda su capacidad como directora. La película cuenta la historia de la guerra de los Jemeres Rojos de Camboya desde el inocente punto de vista de una niña.



Inquebrantable



Historia donde Angelina Jolie cuenta una historia de supervivencia como en las películas de antaño llena de heroísmo y superación personal. El film estuvo nominado a tres Oscar, de los cuales no pudo ganar ninguno.

The Breadwinner



Angelina Jolie se unió con el estudio de animación Cartoon Saloon para adaptar al cine la novela The Breadwinner (Pan de guerra). La historia cuenta la vida de una niña afgana escrita por Deborah Ellis.



La película relata la historia de Parvana, niña afgana de 11 años que debe hacerse pasar por niño para poder alimentar a su familia en Kabul, tras el encarcelamiento de su padre.

In the Land of Blood and Honey



La película estrenada en el 2011 estuvo bajo la dirección y producción de Angelina Jolie. Esta película marcó el debut de la actriz norteamericana como directora. El film está ambientado en la Guerra de Bosnia y cuenta la historia de amor de una pareja formada por una mujer de Bosnia y un hombre de Serbia.