Angelina Jolie: La estrella, activista y voluntaria que vino al Perú

Productora, directora, actriz, guionista; madre, modelo, empresaria. Pocas cosas le faltan hacer a Angelina Jolie a sus 43 años. Pero a toda esta suma de logros todavía hay espacio para una más: voluntaria. La megaestrella de Hollywood es una destacada activista que nunca ha dudado en dar la vuelta al mundo para ayudar en una buena causa.

Y lo de Jolie no es un acto individual. Su trabajo en el cine ha sido aplaudido y celebrado con grandes premios —como un Oscar en 1999 a Mejor actriz de reparto o un Globo de Oro— pero quizás el más significativo fue en 2013, cuando recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt por su labor humanitaria.

Durante la ceremonia, Angelina Jolie contó que fue a raíz de sus viajes «cuando he comprendido la responsabilidad que tenía hacia los otros». Un año antes se había convertido en enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Justamente esa labor le ha traído por estos días a Perú. El lunes, se dirigió a Tumbes, la frontera con Ecuador para constatar la masiva llegada diaria a territorio peruano de venezolanos que huyen de la crisis económica de su país.

Angelina Jolie se reunió esta mañana con el presidente Martín Vizcarra. (Canal N)

TODO INICIÓ CON TOMB RAIDER

La relación de Jolie con el ACNUR nació de casualidad. La actriz, en la cúspide de su carrera, comenzó a rodar la primera parte de 'Tomb Raider'. El escenario fue Camboya, uno de los países más pobres de África. A los meses del término del rodaje, iniciaría una viaje por Sierra Leona y Tanzania, además de un regreso a Camboya. Las expediciones irían de la mano con cuantiosas donaciones.

Tailandia, Kosovo, Pakistán, incluso el Ecuador en Sudamérica. Jolie no ha parado de dar viajes junto con el ACNUR. Según publica una nota de ABC, siempre se ha negado a que la institución le financie los viajes. "No me siento diferente a los demás", ha dicho.

Jolie tiene seis hijos, tres de ellos adoptivos, y tres de ello biológicos. El primer niño que adoptó fue Maddox Chivan, en 2001, al que le siguió Pax Thien y Zahara Marley. En 2006, ya casado con Brad Pitt, tuvo su primer hijo biológico, al que bautizaron como Shiloh Nouvel, y en 2008 tuvieron a Knox Leon y Vivienne Marcheline.​

Con muchos de ellos ha compartido los viajes, incluso con Pitt, que dejó de ser su esposo este año, viajó a Haití en 2010 para ayudar en los desastres que dejó el devastador terremoto de aquel año.

Sudán, Kenia, Jordania o Egipto también han sido destinos de sus viajes humanitarios. Desde el lunes, el Perú también figura en esta lista y la actriz, siempre de perfil bajo, no ha dudado en compartir -e incluso llorar- con los refugiados venezolanos, una muestra más de que antes que una estrella de Hollywood, es humana.