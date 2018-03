Desde México , la actriz Angélica Aragón contó su experiencia en el rodaje de la película peruana ' No me digas solterona' –que se estrenará el 29 de marzo en la salas peruanas– y explicó por qué se alejó de los melodramas para acercarse más al cine latinoamericano.

Me llamó la atención que aceptara interpretar a la señora ‘Tencha’, una madre tradicional y quiere que su hija se apresure a casarse en la película No me digas solterona, cuando usted difunde el empoderamiento de la mujer.

Fui atraída por muchas cosas. Me ha dado satisfacción en los últimos años haber trabajado con cineastas jóvenes como Ani Alva (directora de la película) en sus óperas primas. Cada vez más los realizadores jóvenes están más preparados para hacer un trabajo interesante. Trato de escoger proyectos donde estemos proyectando a una mujer hacia el futuro.

¿Cómo fue su experiencia de trabajar en este rodaje?

Aún no he visto la película terminada. Ani escuchó los argumentos que le presenté en los detalles de nuestros personajes y la relación con mi hija. Le dije que podíamos enfocar a la madre manipuladora sin que sea tan ofensiva con su hija. Soy madre de una hija soltera y me parecía bastante agresivo. Patricia Barreto, que interpreta a mi hija, agradeció mucho que se suavizaran los textos porque yo creo que se pueden decir las cosas sin ofender. Una cosa es ser una madre preocupada por el bienestar de los demás, y otra es la manipuladora que llega a ser castrante.

¿Cree que la televisión ha cambiado y ahora se ven series y telenovelas más violentas?

Bueno, usted no me ha visto en ninguna de esas series. Yo me he retirado de la televisión precisamente por ese problema y porque no concuerdo con la postura de la mujer dentro de esos programas. Ahora se está haciendo una apología de los criminales. Uno ve las series norteamericanas y se llaman La ley y el orden, eso quiere decir que la ley se impone ante los criminales; aquí no, aquí es el crimen y el desorden.

Pareciera que los héroes fueran los villanos y los narcotraficantes.

Eso es altamente peligroso y nocivo para la sociedad. Por eso yo no participo en esas propuestas y, de alguna manera, las combato.

Usted siempre habla en los foros de esta problemática.

¡Claro! Nosotros fuimos receptores años atrás de una pareja peruana: Ricardo Blume y Saby Kamalich, que protagonizó Simplemente María, y esa telenovela fue propositiva y aspiracional. Es la manera como una mujer con una máquina de coser se convierte en una reconocida modista más allá del príncipe azul. Ahora se aspira a ser la mujer de los narcos. Eso me parece muy peligroso. Lo bueno es que hay otras plataformas que nos permiten ser más críticos porque, al ver otras programaciones, tendremos un poco más de criterio para escoger lo que vemos.

¿Está de acuerdo con que haya un remake de Mirada de mujer, novela que usted protagonizó en 1994?

No es que esté o no de acuerdo, la están haciendo ya y es como la cuarta versión. Estamos hablando del tratamiento de hace 25 años con el remake de esta historia.

Varias actrices de Estados Unidos denunciaron que fueron víctimas de acoso y abuso sexual. ¿Lo mismo sucedió en México?

¡Claro! Como dijo Jane Fonda, en todas las áreas y en todo momento. Yo me salvé y tuve suerte porque mi padre fue actor y me abrió la puerta a la televisora. Entré con ese aval. Yo empecé a trabajar profesionalmente después de estudiar y formarme. Yo tenía 27 años cuando entré a Televisa y una ya tiene otras armas para defenderse a esa edad.

Pero sí existieron varios casos en el medio artístico mexicano.

Todo el tiempo, era sistemático, y lo sigue siendo.

DATO



- "Yo me salvé (de ser víctima de acoso sexual) porque mi padre fue actor y me abrió la puerta a la televisora”.