La cantante nacida en Los Ángeles, California, Ángela Aguilar, habló largo y tendido sobre su relación con Christian Nodal, con quien oficializó su romance hace apenas unos días. Esta unión generó una avalancha de críticas debido a que el artista acababa de anunciar su ruptura con la madre de su única hija, Cazzu.

A través de una entrevista exclusiva para la revista ‘Quién’ ha pedido que la entiendan y que comprendan que a su edad uno todavía puede equivocarse, pero que no por ello dejará de vivir un “amor tan bonito”.

“En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”, expresó.

Comenta que esta relación es una etapa en su vida, pero que no la define como persona porque no quiere ser conocida como la novia de alguien sino por su talento.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes”, agrega.

“Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, añadió la joven quien canta desde que es muy pequeña.

También aclaró los rumores que señalaban que se había casado en Italia con el cantante mexicano. Aguilar aseguró que no quiere quemar etapas y que esto era totalmente falso.

¿SE CASÓ CON NODAL?

“No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”, aseguró.

La también llamada princesa del regional mexicano aseveró que no fue la tercera en la relación entre Nodal y Cazzu. Sin embargo, dice no le encuentra sentido a contar “su verdad” porque esto la haría ver como culpable de una separación. Prefiere que las personas piensen lo que quieran porque tiene el respaldo de su familia y de las personas que la quieren.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO:

Eduardo Rabanal es captado con desconocida joven en concierto de Kate Candela