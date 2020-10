Al borde del sollozo, Andy V manifestó estar dispuesto a pedirle perdón de rodillas a la mamá de su hijo, la periodista Lourdes Sacín, durante una entrevista con Karen Schwarz para ‘Modo Espectáculos’. V le pidió a su expareja que le permita ver a su hijo y darle un abrazo .

Andrés Olano, verdadero nombre de Andy V, afirmó que no quiere discutir con Sacín y lo único que pide es ver al pequeño. “No me voy a poner de tú a tú con ella, no es el caso. El caso es que yo quiero ver a mi hijo, ya las pruebas salieron negativas y necesito ver a mi hijo”, dijo.

El aún esposo de Susy Díaz contó que ha criado con valores al menor durante los cinco años que estuvo a su lado. “Yo no creo que mi hijo te haya dicho ‘mamá, estoy feliz porque mi papá no está’", expresó.

Finalmente, Andy V pidió que se le permita ver al pequeño y que hayan policías presentes si es necesario. “Si tengo que arrodillarme, pedirte perdón a ti, pedirle perdón a Lady (Guillén); lo hago, me retracto de todo lo malo que hice, de lo que dije”.

LAS DENUNCIAS DE LOURDES SACÍN CONTRA ANDY V

Días atrás la periodista Lourdes Sacín denunció a Andy V por violencia física y sicológica. Incluso presentó unos audios con graves amenazas, que serían del mismo Olano Castro.

Andy V le respondió a Lourdes Sacín. (Modo Espectáculos | Latina)