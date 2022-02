Andy Polo se encuentra en el ojo de la tormenta luego que su esposa, Génesis Alarcón, se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” para revelar su desgarrador testimonio de los maltratos que habría sufrido por parte del ahora exfutbolista del Portland Timbers.

Ante la denuncia pública de la madre de sus hijos, el deportista fue retirado de su equipo, Portland Timbers, y ya nadie habla de su talento para el fútbol. Todo lo contrario, la prensa nacional está enfocada en sus problemas personales.

Tal y como le está pasando a Andy Polo, otros futbolistas también estuvieron involucrados en polémicos casos y pusieron en riesgo su brillo en la cancha.

¿Qué otros futbolistas protagonizaron escándalos?

Sergio Peña y la supuesta infidelidad de Valery Revello

Recientemente, el programa “Amor y Fuego” presentó polémicas imágenes de Valery Revello con el surfista Sebastián Bernos Parodi.

El ‘ampay’ despertó duras críticas porque ante el ojo público, Valery y el futbolista Sergio Peña tenían una sólida relación sentimental.

Tras el ‘ampay’ de Revello, el deportista de la selección peruana emitió un comunicado para aclarar que estaba separado de la madre de su hija, pero según los comentaristas de espectáculos, las fechas de la supuesta separación no coincidían y todo indicaría que al futbolista le fueron infiel.

“Ante las imágenes que están por difundirse, quiero informar que al día de hoy no tengo ninguna relación sentimental con Valery (Revello), la madre de mi hija, con quien llevamos separados hace varios meses”, señaló.

“Esto es de conocimiento en todos nuestros círculos cercanos y familiares. Mantengo un vínculo cordial y cercano con ella y pido al público en general respeto hacia ella y nuestras familias”, finalizó en su mensaje el deportista.

Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas y su pasado con Tilsa Lozano

Tilsa Lozano reveló en “El valor de la verdad” (2013) que tuvo una relación extramatrimonial con Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas. Este romance “secreto” se dio cuando el futbolista tenía una familia con Blanca Rodríguez.

Según contó la popular ‘Tili’, ella vio al jugador por primera vez en un evento que él organizó en Italia para conocerla y que, al verlo, se “enamoró a primera vista”. La ex ‘Vengadora’ comentó que para ella fue “como una película” el detalle que hizo Juan Manuel Vargas para poder conocerla.

Lozano comentó que cada vez que el exseleccionado llegaba a Perú, ellos se veían y compartían muchos momentos juntos.

“Yo dormía con él en su casa en La Molina, tenía mis cosas ahí. Pero no convivíamos. O él se quedaba conmigo en La Molina o en mi casa en Miraflores”, reveló la modelo en “El Valor de la Verdad”.

Tilsa estaba enamorada de Juan Manuel Vargas y esperaba que el futbolista “arregle sus problemas internos” con la madre de sus hijos con la esperanza de que la oficialicen. Al principio los motivos que le daba Juan ‘El Loco’ eran válidos, pero luego se desilusionó y finalmente se separaron.

Actualmente, el jugador y Blanca Rodríguez tienen una feliz relación y dejaron en el olvido a Tilsa Lozano. Por su parte, la ex ‘Vengadora’ sigue vigente en el mundo televisivo y pronto pasará a la fila de las casadas con el deportista Jackson Mora.

Jefferson Farfán dejó su relación con Melissa Klug y arriesgó todo por Yahaira Plasencia

Farfán fue portada en los medios de espectáculos luego que Melissa Klug reveló en los programas de televisión que el jugador aún convivía con ella cuando comenzó a salir con la salsera Yahaira Plasencia.

Klug reveló que cada vez que discutían en su hogar, el seleccionado la dejaba sola con sus hijos. “Siempre me decía que iba a dormir a la casa de su mamá”, contó Melissa en una entrevista con Magaly Medina.

Klug dijo que descubrió que Yahaira Plasencia empezó a acercarse al deportista por personas de su entorno, pero al inicio no creía en las especulaciones porque no habían pruebas suficientes.

“Yo me enteré por amigas que ellos estaban conversando, que se están mandando mensajes. Yo no sé desde cuando han formalizado. Yo sé que ellos se escriben desde que Jefferson estaba conmigo”, aseguró Melissa.

Tras un ‘ampay’ de Yahaira junto a Jefferson, el futbolista emitió un comunicado para señalar que estaba separado de la madre de sus dos menores hijos. Desde ese entonces, el deportista y la cantante se mostraron juntos como pareja.

Yahaira asistía a los estadios y Farfán le dedicaba los goles, pero esta felicidad no duró por mucho tiempo. El deportista Jerson Reyes se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para revelar que la salsera le fue infiel a Jefferson con él.

La confesión de Jerson Reyes hizo que el romance de Farfán y Plasencia llegara a su fin. Pasaron largos meses, ellos intentaron recuperar su relación, pero en 2020 y tras una corta convivencia en Rusia, las personalidades se separaron de manera definitiva y ya no mantienen una amistad. Por su parte, Melissa Klug está a punto de casarse con Jesús Barco.

La vez que la esposa de Christian Cueva casi lo deja por ‘coquetear’ con Shirley Arica

En 2019, la modelo Shirley Arica reveló en un programa de espectáculos que el futbolista Christian Cueva le ‘coqueteó' en una fiesta pese a que tenía una relación con Pamela López, la madre de sus hijos, pero nunca se concretó nada porque la modelo no estaba interesada en el deportista.

“Me cae súper bien, buena gente, baila bien, pero hasta ahí no más”, contó ‘La chica realidad’ en “Magaly TV: La Firme”.

Tras las declaraciones de Arica en el programa de Magaly Medina, la pareja de Cueva hizo un comunicado en redes sociales para confirmar que se separaba del deportista, pero días después borró su mensaje público y se dejó ver con el seleccionado y sus hijos como una familia feliz.

Pedro Gallese y su ‘ampay’ con Lucero Jara

¡Una imagen vale más que mil palabras! Pedro Gallese protagonizó un bochornoso ‘ampay’ con Lucero Jara en el hotel Wimbledon en 2019. Esta situación se dio cuando el seleccionado tenía una relación con la madre de sus hijos, Claudia Díaz.

Las imágenes fueron presentadas en el programa “Magaly TV: La Firme” y ante esta difusión, la esposa de Gallese hizo un comunicado para anunciar el fin de su unión con el arquero.

“Hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese, espero su comprensión y respeto hacia mi persona y mis hijos, ya que la figura pública es él y es el único quien podría responder ante esta situación. Gracias”, escribió Claudia Díaz en Instagram.

La ruptura duró pocos meses porque la pareja retomó su relación y se muestran como una familia “feliz” en redes sociales.

Jean Deza y su pasado con Shirley Arica y Jossmery Toledo

Jean Deza fue una promesa del fútbol, cuyo brillo en la cancha se vio opacado por sus escándalos con figuras del espectáculo. El deportista tuvo un romance con Shirley Arica y Jossmery Toledo en 2020, pero ambas relaciones terminaron en denuncias de agresión contra Deza.

Deza anunció su retiro del fútbol profesional. Con solo 28 años de edad, el futbolista se alejó de las canchas tras un breve paso por el club Carlos Stein de la Liga 2.

El deportista ha tenido una trayectoria futbolística llena de altibajos en los últimos años. Denuncias policiales y escandalosas rupturas con personajes de la farándula fueron algunos de los episodios que opacaron su carrera.

Marco ‘Chemo’ Ruiz y su fallido matrimonio con Dorita Orbegoso

El exfutbolista y la animadora Dorita Orbegoso se casaron en 2010, pero su matrimonio llegó a su fin 6 meses después y por mutuo acuerdo.

Marco ‘Chemo’ Ruiz se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y en ese espacio confirmó que su matrimonio con Dorita acabó por la falta de confianza entre ambos.

“Me consta que me atrasó. Ciertamente hubo sospechas desde que me fui a jugar a Tarapoto. La gran parte de mi carrera lo hice en mi provincia. A un mes de casados. Estuvimos cuatro años de novios. Nos casamos el día de mi cumpleaños por civil. Inmediatamente, el cambio en la personalidad de ella fue radical. Antes ella, me contaba todo”, contó ‘Chemo’ en “El valor de la verdad” de 2014.

“Ella me contaba tal persona me está molestando. Hubo un momento que ella ya no me contaba. Ella siempre me negaba me negaba. Me di cuenta que ella tenía algo con él. Cuando la vi, la descubrí, prácticamente lo negó, pero lo reconfirmé con un familiar de su tía. Su tía lo confirmó. Él estaba atrás, atrás, atrás. Yo la descubrí hablando con él. Su tía me dijo que no fue a la casa a dormir”, fue la versión del exfutbolista.

George Forsyth y su rápido divorcio con Vanessa Terkes

El exarquero de Alianza Lima conoció a Vanessa Terkes cuando ambos eran parte del reality “El Dorado” de Latina. Ambos estaban muy enamorados y no ocultaban su amor. Ellos decidieron casarse en 2018 en la Municipalidad de La Victoria cuando el deportista era candidato para ser alcalde en el distrito de La Victoria.

El amor matrimonial entre Forsyth y Terkes duró muy poco y su divorcio fue polémico. La conductora denunció al exfutbolista de maltrato psicológico. Vanessa acudió al Ministerio Público para formalizar una denuncia contra George Forsyth por violencia familiar. Ese mismo día, el viernes 31 de mayo de 2019, su abogada reveló ante la prensa que la actriz nacional comenzó a sufrir maltrato psicológico cinco días después de su matrimonio.

En entrevista con el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Forsyth aseguró que la denuncia por violencia doméstica que presentó Vanessa Terkes en su contra ya está archivada.

“Quedó archivada y se demostró que no era (el tema de la violencia doméstica). Los dos hemos perdido, quedo demostrado en las instancias que correspondía que no hubo nada de ese tema. A sido difícil para los dos”, expresó George Forsyth en 2021.

