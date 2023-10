Indignante. Una señora agredió a Andrés Wiese cuando este paseaba con su perrito por una calle de Miraflores. Ante el hecho, el actor realizó la denuncia a las autoridades del distrito.

A través de sus redes sociales, el popular ‘Ricolás’ dio a conocer cómo una señora, visiblemente alterada, le increpaba porque, según ella, el perro del actor habría ensuciado las afueras de su propiedad.

El altercado escaló a la agresión física debido a que Wiese empezó a grabarla a la par que negaba el hecho y aseguraba que cargaba con bolsas para recoger las heces de su mascota.

“No tiene por qué tratarme así. Me está haciendo un escándalo. Acá están mis bolsas (para recoger la excreta). Yo no he hecho nada”, comenzó relatando el protagonista de ‘De vuelta al barrio’.

Ante este pedido de explicaciones, la vecina miraflorina no se calmó, sino que comenzó a alzar la voz más y más con reclamos e insultos hacia André Wiese mientras era grabada en tiempo real.

“Estoy harta porque aquí dejan las cacas de los perros. (Si no te gusta) cómprate la casa. Mojón de m*** que trae su perro de m*** a usar mi casa de meadero. ¡Qué te habrás creído!”, vociferó la señora.

Luego, la residente se fue encima del actor y buscó hacerle “entender” su punto con golpes, a lo que el artista solo atinó retroceder y reclamar: “¡Hey! ¡Hey! ¡Señora, ¿qué le pasa!”.

Finalmente, Andrés Wiese llamó a un oficial de serenazgo quien tomó nota de todo lo ocurrido y escuchó cómo la señora lanzaba su última amenaza: “Voy a poner veneno para que se mueran esos perros”.









