El actor Andrés Wiese finalmente se pronunció al respecto de las denuncias que han hecho en su contra sobre presuntos acosos y agresiones sexuales a la actriz Mayra Couto y a una menor de edad.

“Algunas personas han difundido conversaciones privadas que yo he tenido, y se me han hecho acusaciones extremadamente injustas que no puedo aceptar”, indica el extenso comunicado.

“Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos aunque eran de carácter privado”, continúa.

El actor asevera primero que, respecto a la denuncia emitida en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, que la menor de edad había falseado su fecha de nacimiento y que siempre hubo consentimiento mutuo tal como se muestra en las conversaciones expuestas.

Sin embargo reconoce que el ‘juego virtual’ que había sostenido con la ahora denunciante, fue un error, pues no debió exponerse así a una persona que no conocía verdaderamente, “aún si muestra consentimiento”.

Respecto de la acusación de Mayra Couto, el actor negó categóricamente haberle hecho bullyin o algún tipo de acoso durante las grabaciones que compartieron.

“Han sido ocho años de grabaciones, en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya cometido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa. Varios miembros del equipo ya se han manifestado al respecto durante el día de hoy”, se lee en el post.

“Lamento que después de haber trabajado tantos años con Mayra, en un trabajo que gustó a muchas personas, haya encontrado motivación para tener está actitud hacia mí. No tengo nada que ocultar”, agrega.

Como se sabe, Couto reveló una serie de capturas de unos mensajes que le envió a Andrés Wiese, en las que revela haber sido acosada por el actor.

Esta denuncia llega momentos después de que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ hiciera pública otra denuncia de una menor de edad que recibió videos íntimos del actor.

