Andrés Wiese: "Confío en lo que dice mi director y en las personas que me guían"

¿Cómo te va en la obra de teatro 'Hasta las patas', que se estrena en el teatro Luigi Pirandello?



Es una obra de teatro que trata de representar una obra de teatro que sale ‘hasta las patas’. Son seis actores amateurs muy malos y tienen muchas limitaciones. Pero tratarán de mostrar la historia porque la función debe continuar. Es una comedia que parodia lo que los actores tenemos terror a que suceda: los errores. Es una obra muy física. Hay mucho chiste físico.

¿Cuál es el personaje que harás en la serie Cumbia pop, que saldrá vía América Televisión?



Mi personaje es ‘Kalé’ y es uno de los pandilleros, un rockero. Es una historia paralela a la del personaje de Erick Elera y de los protagonistas. El lunes terminamos de grabar esta serie que dará que hablar, un formato moderno y nuevo. Teníamos que cantar, bailar y ha sido muy completo. También retomaré la próxima semana las grabaciones de la serie De vuelta al barrio.

¿Cómo te va en la faceta del canto, ya que grabaste un tema para la serie Cumbia pop?



El productor musical Juan Carlos Fernández es lo máximo. Esta vez grabamos un rock y nos hemos divertido mucho. Yo no canto y tampoco bailo, pero soy actor y trato de hacer lo que me exige el personaje, y tratar de hacerlo bien. Confío en lo que dice mi director y en las personas que me guían. Si ellos te hacen así (levantar el pulgar), tú tienes que confiar.