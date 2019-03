Andrés Wiese confesó que no hubo amistad con Mayra Couto [VIDEO]

El actor Andrés Wiese confirmó en el programa 'Estás en todas' que con Mayra Couto no hubo una amistad a pesar de que fueron una de las parejas más queridas de la TV por la serie 'Al fondo hay sitio'.

"¿Con Mayra (Couto) no había una amistad tal cual como con otros?", fue la consulta de 'Choca' Mandros al recordado 'Nicolás de las Casas'.



Ante esta pregunta, el actor nacional expresó: "No tiene por qué haberla (una amistad), es una buena compañera de trabajo, Mayra es una gran actriz y creo que hicimos un gran trabajo contando esta historia de amor (Grace y Nicolás), pero no necesariamente el compañero de trabajo es tu mejor amigo".

"Tú probablemente trabajas con mucha gente con quien tienes mucha afinidad, con otras tal vez no tanta por "x" razones, no interesa para nada, al menos yo no las voy a hablar. Pero sí le agradezco porque fue un trabajo de dos, hicimos un bonito trabajo", concluyó el actor.

Cabe precisar que Andrés Wiese y Mayra Couto fueron compañeros de actuación durante los 8 años que duró 'Al fondo hay sitio'.



Andrés Wiese confesó que nunca afinidad con Mayra Couto. (América TV)

