En el ojo de la tormenta. El programa ‘La banda del chino’ presentó ayer una entrevista al actor Andrés Wiese, quien hace algunas semanas fue protagonista de una denuncia de acoso sexual por parte de una menor y de su ex compañera Mayra Couto. El artista es actualmente investigado por el Ministerio Público.

Durante la entrevista, Wiese reafirmó que no conocía la edad de la adolescente que lo acusó de acoso. “Me fié en la edad que vi en sus redes sociales, una imagen en su Facebook donde decía que había nacido en el año 2000”, expresó.

Asimismo, pidió disculpas a las personas de su círculo privado que se vieron afectadas por sus acciones. “Tal vez debí indagar más [sobre la edad de la menor]… El error fue haber hecho esta práctica con alguien que yo no conocía. Encima siendo yo un personaje público que he tratado a lo largo de mi carrera de no involucrarme en ningún escándalo. No medí las consecuencias y créeme que estoy aprendiendo la lección”, comentó.

Andrés Wiese reaparece y enfrenta a quienes lo acusan de acoso sexual

HABLARÁ SOBRE COUTO

Ayer, durante la emisión del programa, se anunció también que la segunda parte de la entrevista será emitida esta noche. En esta parte el actor se pronunciará sobre la denuncia realizada por la actriz Mayra Couto, quien señaló que sufrió de acoso sexual durante su estancia en ‘Al fondo hay sitio'.

“Yo también me he sentido acosada por ti, muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú tenías que estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, denunció Couto a través de sus redes sociales.

