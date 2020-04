“Condenamos el acoso que está viviendo el actor Andrés Wiese. Construyamos nuevas masculinidades, donde los hombres sean capaces de darse cuenta y expresar que cosas no lo hacen sentir bien y que no lo hacen sentirse ‘el más macho’. #AcosoEsDelito sin importar de quien venga”, señaló la organización feminista Manuela Ramos en respuesta a la declaración del artista.

Andrés Wiese, recordado por su papel como ‘Nicolás’ en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, utilizó sus redes sociales para hacer una revelación y es que contrario a lo que muchos podrían pensar, el joven actor está lejos de sentirse cómodo con los comentarios por parte de muchas mujeres y usuarios en general.

“Siempre he tratado de divertirme (y creo que con mucha correa) de los chistes, memes y comentarios que he recibido en estos años. Junto a Erick Elera, siempre nos hemos reído de todo lo que las bromas hacia “Ricolás” generaban en las personas y siempre lo manejé tranquilo porque sabía que mucha gente se estaba divirtiendo", se lee al inició de la publicación.

Wiesse comentó que desde hace mucho tiempo se ha visto en la necesidad de eliminar de sus redes a seguidoras que sobrepasan los límites del respeto: “Hace varios años que vengo bloqueando y eliminando comentarios que ya calificaban como insulto. Como acoso. Y tal vez haya sido mi error no hablarlo antes. Hace unos días publiqué un postre (torta de 3 leches) para que las personas puedan hacerlo en sus casas. Es a raíz de esa publicación que ha salido todo este tema... y creo que está bien que se discuta".

Andrés Wiese. (Foto: USI)

Indignado, dijo: “Leer comentarios así no me hace sentir (ni a nadie) el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien, en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso... es preocupante”.

