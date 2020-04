Junior Silva, recordado como su papel de ‘Pollo Gordo’ en ‘Al fondo hay sitio’, salió en en defensa de su amigo y excompañero de reparto Andrés Wiese, quien hace poco denunció ser víctima de acoso en redes sociales.

En conversación con el diario Trome, el actor señaló que el acoso no discrimina y no importa el género que sea afectado.

“Entiendo la molestia de Andrés (Wiese), por eso lo hizo público en sus redes sociales. Nosotros siempre criticamos cuando hay acoso de un hombre a una mujer, y si este país es igualitario, como pretendemos que sea, también se debe denunciar el acoso que sucede a la inversa”, señaló el conductor de Radio Capital.

“NO SE SIENTE BIEN”

Recientemente, Andrés Wiese hizo de manera pública su incomodidad por una serie de mensajes de índole sexual que viene recibiendo por inescrupulosas cibernautas.

"Hace varios años que vengo bloqueando y eliminando comentarios que ya calificaban como insulto. Como acoso. Y tal vez haya sido mi error no hablarlo antes. Hace unos días publiqué un postre (torta de 3 leches) para que las personas puedan hacerlo en sus casas. Es a raíz de esa publicación que ha salido todo este tema... y creo que está bien que se discuta”, aseveró en su momento

“Leer comentarios así no me hace sentir (ni a nadie) el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien, en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso... es preocupante”, agregó.

