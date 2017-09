“Andrés Vílchez está avergonzado de haberle robado un beso a Yahaira Plasencia”

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia protagonizaron un terrible enfrentamiento la tarde del último martes en ‘Esto es guerra’ debido a que la ‘Chica selfie’ insinuó que el romance entre la salsera y Luis Alonso Bustíos (uno de los ‘guerreros’) era armado, aunque luego tuvo que rectificarse.

“No estoy diciendo (que es armado). Quiero decir que ella (Yahaira) lo ilusiona tanto al pobre chico, que si no quiere nada que le diga y punto, pero la verdad no me interesa”, explicó Rosángela Espinoza debido a que el día anterior el actor Andrés Vílchez le robó un beso a Yahaira Plasencia frente a Luis Alonso en el programa ‘En boca de todos’.

Pero eso no fue todo, pues lo peor se desató cuando Rosángela Espinoza aseguró que el protagonista de ‘Ven baila quinceañera’ era su amigo y que él mismo le había confesado que sentía vergüenza de haber besado a la cantante.

“Fue sin querer que le dio un beso a Yahaira (Plasencia). Andrés Vílchez es mi amigo y yo le pregunté (por el beso) y él me dijo que se siente avergonzado (de haberlo hecho)”, manifestó tajante Rosángela Espinoza. Al parecer la ‘guerra’ entre ambas es de nunca acabar.