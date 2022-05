Andrés Hurtado fue condecorado por el presidente Pedro Castillo, luego de haber sido uno de sus críticos más feroces e invitar a figuras políticas que se han mostrado en contra el mandatario. El evento fue durante una donación de dinero para pacientes con cáncer que se realizó en Palacio de Gobierno y el hecho originó duras críticas contra el conductor de televisión.

El condecorado conductor recibió una medalla de las manos de Castillo el último jueves y se anunció la entrega de 1.180 millones de dólares para el programa “Ejecución del Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer”, para pacientes que lucha contra esta enfermedad.

Los cuestionamientos contra el popular ‘Chibolín’ no se hicieron esperan. “Que hayan 800 memes o troles o cualquier cosa que dicten en las redes, nunca me importó la redes. Siempre les dije no me escriban, porque no los leo. No manejo mis redes”, dijo Hurtado haciendo oídos sordos a las críticas.

Además, aseguró que él es un “extraterrerste”, como siempre se ha llamado desde que dio a conocer sus intenciones de postular como candidato presidencial.

“Me voy diciendo no me importa qué piensa el país de mí, me importa qué piensa Dios de mí, por eso, bienvenidos detractores míos. Me va demasiado bien en mi vida, tengo salud y soy sobreviviente de tres Covid. Quieren seguir disfrutando, soy extraterrestre”, puntualizó.

