El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, Andrés Hurtado, llegó hasta la playa de Yuyos, lugar donde se encuentra iniciando sus clases de natación para fortalecer sus pulmones tras ser contagiado con el COVID-19 hasta en dos oportunidades.

Al ser consultado por Perú21 sobre a quién le daría su voto en esta segunda vuelta, se mostró muy esquivo a diferencia de la primera campaña — en la que apoyaba al partido Avanza País de Hernando de Soto — , en esta ocasión el personaje de televisión prefirió no opinar sobre política.

Indicó que se encuentra muy enfocado en la recuperación de su salud, pero aseguró que su voto será por el bien del país.

“Eso no me importa. Me importa más ahorita estar bien de salud, no hablo de política. En el Perú pensemos por quién mejor sea votar. Ya tengo mi voto, mi voto es el Perú”, aseguró a su salida del mar.

Tras terminar su primera clase en la playa y junto a un grupo de mujeres, Hurtado hizo una oración en la que pidió por los enfermos.

