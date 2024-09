Andrés Hurtado reaparece tras ESCÁNDALO y afirma: "Es un buen día para mí"

Andrés Hurtado reapareció en las redes sociales y se dirigió a sus seguidores para aclarar su situación actual tras un reciente ingreso hospitalario y desmentir las acusaciones en su contra.

PUBLICIDAD

MIRA: Juan José Santiváñez NIEGA apoyo a prófugos de la justicia

A través de una publicación en sus redes sociales, el conductor de televisión aseguró que estaba en su casa recuperándose después de una operación de emergencia a la que fue sometido el domingo 8 de septiembre.

En su mensaje, 'Chibolín' manifestó que su operación fue “extraordinaria” y que fue dado de alta este viernes 13 de septiembre.

"Hoy viernes 13, viernes 13 siempre es un buen día para mí. Hoy me dieron de alta, así que estaré en casa cuatro días, en reposo. Yo mandé un video del día que me operaron. El sábado luego de terminar mi programa, el domingo a las 3 de la mañana me interné en la clínica de emergencia. La operación salió extraordinaria, perfecta, ya estoy recuperado", explicó.

PUBLICIDAD

En otro video, Hurtado mostró la visita del actor cómico Manolo Rojas, quien le llevó un almuerzo. Rojas llevó un chaufa, evitando alimentos picantes, y bromeó con que no podía reírse mucho para no abrir los puntos de la operación.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo o por whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper ¡Conoce nuestros planes!

VIDEO RECOMENDADO: