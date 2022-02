Andrés Hurtado ‘Chibolín’ aprovechó la reciente edición de su programa sabatino para asegurar que será candidato en las elecciones presidenciales del 2026.

El conductor peruano se refirió a su candidatura presidencial luego de presentar el caso social de una mujer que tiene una hija con parálisis cerebral.

En su discurso, Andrés Hurtado dijo estar preocupado por la pobreza que viven los peruanos: “Me pregunto, me digo, me vuelvo a responder y decir ¿Qué vamos hacer con la pobreza extrema del país? No me queda otra, les he dicho, voy a ser el presidente del país el 2026, eso no lo duden”.

Hurtado indicó que tuvo que postergar su candidatura en 2021 por haberse contagiado de COVID-19 en más de una ocasión.

“Mi candidatura ya está puesta (…) Tuve que interrumpir mi candidatura del 2021 para poder terminar mi tercer COVID-19”, explicó.

