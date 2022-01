El recordado galán de telenovelas, Andrés García, dejó atrás los reflectores y hoy lucha por su vida. El afanado artista informó que necesita de una transfusión de sangre para salvar su vida tras desarrollar una condición en la médula espinal que ha afectado sus niveles de hemoglobina.

“Aunque uno diga que es muy macho, y aunque sea uno muy macho, siempre cuando te dicen: ‘Oye, manito, te vas a morir en seis meses’, pues algo pasa (...) sí se saca uno de onda”, explicó uno de los personajes principales de ‘El privilegio de amar’.

A través de un video en su canal de YouTube, el actor contó que se ha sentido muy débil como hace 30 años cuando le diagnosticaron leucemia y solo le dieron ocho mese de vida. “Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, como que no me recupero”, comentó.

García reveló que tiene temor a morir y es consciente de sus bajos niveles de hemoglobina que ponen en riesgo su salud. El actor es tratado con medicamentos, pero una transfusión de sangre es determinante en su estado. Contó que le han hecho diversos estudios y según estos le queda poco menos de un año de vida.

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron no quise hacer caso, estoy pagando el precio”, aseguró en una entrevista con Hoy.

En otra entrevista con ‘Al rojo vivo’ contó que ya se está preparando para su muerte, debido a que no encuentra un donante. “Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte”, resaltó.

