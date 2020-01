Andrés García, quien ha protagonizado exitosas telenovelas como “Tú o nadie” y “El Privilegio de amar”, envió un contundente mensaje a Luis Miguel, y le recordó que fue él quien lo ayudó en los inicios de su carrera, cuando apenas era un niño.

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Andrés García explicó que no le parece que cada vez que Luis Miguel quiere hablar con él, siempre sea una tercera persona la intermediaria para lograr el propósito.

“Él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero", señaló.

Andrés García confesó en la entrevista que toda su vida ha querido mucho a “El Sol”, a quien conoce desde niño. “Lo he querido mucho, pero ha agarrado una forma de ser que no me parece y con la que no estoy de acuerdo. Que le vaya bien siempre, pero debe separar su talento de su comportamiento”, dijo.

Respecto de la segunda temporada de la serie autobiográfica del intérprete de “La incondicional”, García espera que sea mucho mejor que la primera, y sugirió que cuiden la historia y la credibilidad de los hechos presentados.

En otro momento de la conversación, el actor dominicano naturalizado mexicano descartó que Honorina Montes - una mujer indigente que vagaba por las calles de Buenos Aires y hoy está recluida en una institución psiquiátrica- sea Marcela Basteri, madre del cantante.

“Vi la foto, tiene un parecido, no creo que sea, como ya lo dije antes, no quiero repetirlo, Marcela ya no está entre nosotros, según yo sé, pero tampoco lo que yo diga es artículo de fe. Si ellos quieren plantear esa duda (en la serie), que lo planteen”, sostuvo.