Netflix lanzó la serie biográfica ‘ Luis Miguel, la serie ’. Con cada capítulo el público se va enterando de los secretos personales y profesionales del 'Sol de México', y de quiénes lo ayudaron a convertirse en una estrella mundial.

Uno de ellos fue el actor de cine y televisión, Andrés García , quien tuvo una relación muy estrecha con Luisito Rey, padre de Luis Miguel. García no solo les dio una casa donde vivir sino que buscó oportunidades para que conozcan el talento del entonces pequeño intérprete.

"He ayudado a mucha gente, a muchísima, pero no está en mí y no es elegante que yo ande presumiento de eso públicamente", expresó Andrés García en una entrevista para el medio mexicano Reforma.

"Nuestro medio es muy difícil. Nadie ayuda a nadie, al revés, todo mundo trata de joder al otro. Yo soy perfeccionista, y a mí mi padre me enseñó y me dijo: 'Mi hijo, siempre que puedas ayudar a alguien, hazlo. Y es lo que he hecho todo la vida en el ambiente artístico. Yo he convertido en figuras a dos o tres", añadió.