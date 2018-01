Andrés García: ¿Por qué el actor ha pedido ayuda al FBI para encontrar a su hija?

La preocupación de un padre por su hija no tiene límites. Andrés García , reconocido actor dominicano, reveló que ha pedido ayuda al FBI para poder encontrar a Andrea García, su hija, quien está desaparecida.

María Fernanda, madre de la joven, quien fue diagnosticada de cáncer, está al borde de colapso tras haber usado todos los medios (incluso redes sociales) para dar con el paradero de su hija.

Los padres de Andrea tienen pensado viajar a Estados Unidos para hallarla.

"Es verdad que nadie sabe nada de ella, sé que su mamá ha buscado apoyo de las autoridades para dar con el paradero de Andrea [...] En esta ocasión me habló su mamá y hasta ayuda al FBI pedimos en Estados Unidos y aquí en México buscamos al Ejército, quien nos ayuda en otras ocasiones”, sostuvo García al diario 'Basta'.

El artista reveló que su hija no mantiene una buena relación con su madre, quien, tras enterarse de su enfermedad, intentó comunicarse con la joven.

“Ella desde los 18 años no tiene una buena relación con su mamá, los motivos a ellas les corresponde decir, pero mi hija tiene un carácter que de repente le gusta irse de la vida de sus familias, porque creo que tiene otra familia en Estados Unidos y cuando se harta de estar aquí, lo que hace es desaparecer de todos, y como padre pues me preocupo, pero también tengo que entender que a veces no quiere estar cerca de nosotros”, manifestó.