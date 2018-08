Andrea San Martín revela que este lunes podría ser internada para dar a luz [FOTOS]

Andrea San Martín estuvo desaparecida de Instagram. La ausencia de la ex chica reality sorprendió y preocupó a sus seguidores pues siempre se ha mostrado muy activa en redes.

Sin embargo, la ex modelo reapareció y respondió el por qué de su ausencia en la plataforma social. Ella agradeció a sus fans por tenerla presente y contó que está dedicada a cuidar de su embarazo. En tal sentido, señaló que se encuentra a la espera de su segundo bebé, el cual todavía no nace.

Agregó que el principal motivo de su desaparición de redes es por encontrarse agotada.

"Amo como se preocupan por mí, no me he cansado de recibir mensajes preguntando por qué no subo ninguna historia", escribió Andrea San Martín en Instagram.

Asimismo, comentó que, si hasta el domingo no tiene contracciones, el lunes la internarían en la clínica para iniciar la cesaría y poder por fin tener en brazos a su pequeña Lara.