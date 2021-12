Andrea San Martín se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” para hacer su descargo tras ser denunciada por Juan Víctor Sánchez, el padre de su última hija.

Según señaló la expresentadora, ella no maltrata a su hija y desmintió a las nanas que declararon en su contra. “Es totalmente falso. Lo desmiento en este momento”, sostuvo tras reiterar que continuará con la denuncia penal en contra de ellas debido a que no se retractaron.

Además, la expresentadora de “La banda del Chino” lloró al confesar que teme que Juan Víctor se lleve a su hija a Estados Unidos.

“Yo tengo algunos temores como madre y le he contado a la psicóloga y a la abogada que están llevando el caso... Yo he recibido amenazas de que me quieren llevar a mi hija. Públicamente él lo hizo junto a su madre”, sentenció entre lágrimas.

“Esto ha sido un hecho bastante público... desde el mes de setiembre él seguía llevándose a la bebé hasta que comienzan las amenazas de que me la quieren quitar”, añadió.

Finalmente, Andrea San Martín admitió que se ha equivocado en el pasado y que está dispuesta a seguir con el proceso de investigación para demostrar que es una buena madre.

“Esa es mi preocupación. Yo me he ‘rajado’ toda mi vida por esas niñas. Yo sé que no soy perfecta y tengo mis errores. Que me investiguen todo lo que deseen y abriré las puertas a diario de las entidades que están investigando, a quienes agradezco porque están haciendo una investigación continua y un seguimiento adecuado y demás, pero como madre sí me indigno porque uno recuerda y me digo que me están juzgando por una cosa y donde están mis 6 años, a cargo de mi hija mayor, y mis casi 4 años, de mi hija menor, donde me he roto el lomo”, dijo.

