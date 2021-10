En un audio difundido por el periodista Samuel Suárez en Instarándula, Andrea San Martín se quiebra y llora al hablar de complicada situación que afronta con Juan Víctor, padre de su segunda hija.

Samuel resaltó que la difusión de este audio es una infidencia que tuvo con Andrea, pero que se vio en la obligación de compartir con su público.

“Andrea en redes todavía no ha dicho nada, ¿Cómo está? Yo les voy a contar cómo está y esto es una infidencia mía... y disculpa. Ella sabe que yo nunca he utilizado ninguno de los audios que me ha mandado, pero discúlpame, esta vez lo voy a hacer porque me llega, punto”, dice el periodista previo a presentar el audio.

“Me estoy yendo a la comisaría. Estoy que de verdad (se quiebra) Tengo que ser bien fuerte, tengo como sea que serlo”, se le escucha decir a Andrea.

En otra parte del audio, Andrea llora y dice que no permitirá que le quiten a su hija. “Sé que mi abogado no me va a dejar, pero en esta vida tanta maldad, tanto daño no triunfa, ese daño no triunfa y no voy a permitir que mi hija se vaya para que la críen con esa rabia, con ese odio a la vida, con ese mismo criterio”, acotó.

Desde hace varias semanas, Andrea y Juan Víctor están envueltos en fuertes problemas legales. La conductora denunció al expiloto de violencia psicológica en contra de ella y su hija. Sánchez no se quedó atrás y también la denunció.

Incluso, la madre de Juan Víctor se refirió al tema, y ante las cámaras de “Amor y Fuego” calificó a la integrante de “La banda del chino” como una persona “psicópata y narcisista”.

null null

VIDEO RECOMENDADO

Los brasileños, Brenda y Julinho, son una de las parejas más sólidas de la farándula. null